خاص: “الشنطي” يكرم موظفي هيئة الرقابة المشاركين في ورشة الرقابة الإدارية والمالية في المؤسسات

كشفت مصادر خاصة بهيئة الرقابة الإدارية لصحيفة صدى الاقتصادية قيام رئيس رئيس الهيئة بتكريم الموظفين المشاركين في فعاليات ورشة العمل بعنوان ( الرقابة الإدارية والمالية في المؤسسات)، وذلك دعما للبرامج التدريبية التي تنفذها الهيئة لرفع كفاءة موظفي الهيئة بكافة الإدارات والأقسام والوحدات.

حيث شارك الشنطي ب27 مايو الخميس الماضي بفعاليات احتفالية تسليم شهادات المشاركة بورشة العمل عبر تطبيق ZOOM حول الرقابة الإدارية والمالية بالمؤسسات الحكومية، التي نظمتها الهيئة بالشراكة مع المعهد الدولي للتدريب iti بمشاركة موظفي وحدة الرقابة بميناء مصراتة البحري، ووحدة مطار مصراتة الدولي.

وتم تكريم عدد (10) موظفين وأقيمت الاحتفالية باستضافة ميناء مصراتة البحري وبحضور رئيس وحدة ميناء مصراتة عبد الله النجار، ومشرفة الدورة زينب شعيب، وجميع موظفي الهيئة بالوحدتين .

وعلى هامش الحفل قام رئيس الهيئة بجولة ميدانية بالميناء أطلع خلالها على سير العمل بمرافقه رافقه خلالها السيد عبدالرحمن أبوشعاله مدير الأمن والسلامة بالميناء.

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