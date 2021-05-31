مجمع سوناطراك : مستعدون لتطوير الصناعة البترولية في ليبيا

الجزائر 31 مايو 2021 م (وال)- أبدى المدير العام لمجمع سوناطراك لصناعة النفط والغاز بالجزائر ” توفيق حكار “، استعداد المجمع لتطوير العلاقات مع الشريك الليبي، لترسيخ أسس شراكة اقتصادية مربحة للطرفين، وتطوير الصناعة البترولية والغازية في البلدين حسب تعبيره .

جاء ذلك خلال مشاركة حكار في أعمال المنتدى الاقتصادي الليبي – الجزائري الذي انعقد أمس بالجزائر، بحسب منشور لمجمع سوناطراك على صفحته على شبكة المعلومات الدولية فيسبوك، وقال إن للمجمع خبرة عالية في مختلف نشاطات المحروقات من المنبع إلى المصب، يمكن الاستفادة منها في دولة ليبيا الشقيقة .(وال)

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