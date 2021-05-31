ديوان المحاسبة يتدخل لحل أزمات مراكز العزل وفرق الرصد

أجرى رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك زيارة ميدانية لعدد من مراكز العزل في مدينة مصراتة وزليتن والخمس، رفقة عدد من الأعضاء والمسؤولين في الديوان.

وجاءت الزيارة للوقوف على وضع المراكز ومستوى الخدمات التي تُقدم للنزلاء، بالإضافة إلى تحفيز العاملين بالمراكز وضمان حقوقهم، والرفع من مستوياتهم، واستعراض المشاكل والمعوقات التي تواجههم.

وأكد رئيس الديوان على ضرورة توفير حقوق العاملين في مراكز العزل وفرق الرصد، وصرف مستحقاتهم في أسرع ما يمكن، وتنظيم صرفها في الفترة القادمة، مشدداً على توفير الأدوية والمستلزمات الضرورية للمرضى وتوفير مواد التحليل، وحل مشاكل الشركات الداعمة في مجال التموين والنظافة والإعاشة ونقل المخلفات والأكسجين.

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