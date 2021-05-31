اقتصاد

ديوان المحاسبة يتدخل لحل أزمات مراكز العزل وفرق الرصد

تم النشر منذُ 32 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أجرى رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك زيارة ميدانية لعدد من مراكز العزل في مدينة مصراتة وزليتن والخمس، رفقة عدد من الأعضاء والمسؤولين في الديوان.

وجاءت الزيارة للوقوف على وضع المراكز ومستوى الخدمات التي تُقدم للنزلاء، بالإضافة إلى تحفيز العاملين بالمراكز وضمان حقوقهم، والرفع من مستوياتهم، واستعراض المشاكل والمعوقات التي تواجههم.

وأكد رئيس الديوان على ضرورة توفير حقوق العاملين في مراكز العزل وفرق الرصد، وصرف مستحقاتهم في أسرع ما يمكن، وتنظيم صرفها في الفترة القادمة، مشدداً على توفير الأدوية والمستلزمات الضرورية للمرضى وتوفير مواد التحليل، وحل مشاكل الشركات الداعمة في مجال التموين والنظافة والإعاشة ونقل المخلفات والأكسجين.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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تعليق

  • المؤسسات التي يجب إلغاءها من إدارة الدولة

    مفروض أي مسؤول في الشرق او الغرب يطلع لشعب الليبي ويقول له شن الفائدة من هذه المؤسسات الفسادة أصلاً .
    وهناك مؤسسات أوجهات عامة تشكل عب ء أو ثقل على خزينة الدولة ولاتقدم شئ للمواطن سواء المتاعب وضياع الحقوق ومناصرة الحرايمية ومساندتهم والاتفاق معهم على نهب أموال الناس بالبطل فقط وهي :
    1- الرقابة الإدارية : مرتبات تتجاوز 5000 دينار شهريا من سيارات والمكافأت والقرطاسية والأضافي والعلاوات ولم تقدم أي شئ للمواطن سواء مزيد من الحرايمية وفروخ الحرام … يجب إلغاء الرقابة الإدارية ويحل محلها التفتيش الإداري بوزارة العمل … وإحالة الذين تجاوزت مدة خدمتهم 20 عام الى التقاعد بنصف راتبة الشهري والباقي ينضم لوزارة العمل .
    2- الرقابة المالية : نفس الرقابة الإدارية لافائدة منها سواء سرقة ونهب المال العام … يجب الغاءها ويحل محلها ديوان المحاسبة … وإحالة الذين تجاوزت مدة خدمتهم 20 عام الى التقاعد بنصف راتبة الشهري والباقي ينضم لديوان المحاسبة .
    3- المحاماة الشعبية : ماهي الوظفية التي تقدمها المحامأة الشعبية سواء تضيع حقوق الضعفاء والغلابة ولوقوف مع المجرمين والحرايمية والمسؤولين الدولة … يجب الغاءها وإحالتهم إلى المحامأة الخاصة مثلهم مثل زملائهم لافائدة منهم للمواطن سواء عبء على خزينة الدولة .
    4- إدارة المراقبين الماليين : ماهي الفائدة من هؤلاء سواء نهب المال العام بداخل والخارج على حساب اموال الضعفاء والغلابة بالاتفاق مع المجرمين والحرايمية ويحل محلهم رؤوساء القسم المالي والمراجعة وكان على منع النهب والسرقة تتم بين جميع أطراف النهب العام وهم (المراقب المالي – رئيس القسم المالي – رئيس قسم المراجعة – الرقابة) عبر فواتير وأذونات الصرف بالاتفاق مع رئيس الميزانية بوزارة المالية أكبر وكر للفساد المالي والنهب والسرقة والتزوير بالاتفاق مع مصرف ليبيا المركزي .
    5- هيئة مكافحة الفساد : من غير تقاضي الرشاوي والاثراء على حساب الضعفاء والغلابة وحقوقهم الضائعة .
    6- صناديق وشركات الاسثتمار والمساعدات بالخارج المنتشرة بكافة دول العالم احد وسائل النهب والسرقة وتهريب العملة.
    فهذه المؤسسات تتقاضى مرتبات ضخمة ولافائدة منها سواء نهب المال العام وتهريبة للخارج بالاتفاق مع جميع مافيات المال العام بكافة القطاعات بمافيهم القضاء والقضاة كلها اوكار معشعش فيها الفساد … الايوجد رجل رشيد يفعل ذلك ماهو الذي قدمته هذه الاجهزة للمواطن أو الضعفاء والغلابة وبل تقف مع المجرمين والحرايمية المواطن و الضعفاء والغلابة .
    اللهم أني أشكو إليك ظهور الفساد والبغي في هذه البلاد

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