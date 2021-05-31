الكشف عن اجتماع هام للمركزي مع مدراء المصارف التجارية..وهذا ما سيناقشه!

كشف مصدر مسؤول في مصرف ليبيا المركزي عن اجتماع هام سينعقد يوم الأربعاء القادم بمقر المصرف المركزي مع مدراء المصارف التجارية.

ووفقاً للمصدر الذي اشار في تصريحات نشرتها “صحيفة صدى الاقتصادية” أن الاجتماع سيتضمن مناقشة خطة عمل موضوعة من قبل المصرف المركزي لضمان توفر السيولة بكافة فروع المصارف التجارية لتمكين زبائن المصارف من سحب مرتباتهم واحتياجاتهم من السيولة .

وبحسب المصدر سيتم في هذا الاجتماع وضع آلية عمل تضمن توفر السيولة بشكل دوري بكافة الفروع وحلحلة بعض الصعوبات التي واجهت بعض المصارف خلال شهر رمضان خصوصاً الأمنية واللوجستية وستضمن آلية العمل توفر السيولة خلال الأشهر القادمة وحتى حلول عيد الأضحى المبارك وما بعده .

إقرأ الخبر ايضا في المصدر من >> المشهد الليبي