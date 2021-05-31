شركة البريقة تُسّير الشحنة ثانية من قافلة الوقود إلى مستودع سبها النفطي

طرابلس 31 مايو 2021 م (وال)- سيّرت شركة البريقة فجر اليوم الإثنين، الشحنة ثانية من قافلة الوقود إلى مستودع سبها النفطي، محملة بمليون و221 ألف لتر من وقود البنزين، و314 ألف لتر من وقود الديزل، و110 طن من الغاز المسّال .

وأوضحت الشركة – في صفحتها عبر شبكة التواصل الاجتماعي – أن عملية تسييّر شحنات الوقود بشكل سلس من مستودع مصراتة النفطي، حسب التوزيع الجغرافي إلى مستودع سبها النفطي، الذي يختص بعمليات التوزيع والتزويد للمناطق المجاورة له، وسيستمر إذا توفرت الظروف المساعدة لذلك.

وطالبت شركة البريقة لتسويق النفط؛ جميع الجهات بتحمل واجباتهم ومسئولياتهم، وتتبع جميع عمليات التوزيع والبيع من خلال المحطات بالجنوب، للقضاء على السوق السوداء التي أرهقت المواطن والوطن. (وال)

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