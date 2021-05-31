الجمعية العمومية لشركة رأس لانوف تناقش إعتماد الحسابات الختامية والميزانية العمومية لسنتة 2010

اجتمع رئيس المجلس الإدارة بالمؤسسة الوطنية للنفط “مصطفى صنع الله”اليوم الأثنين، مع أعضاء الجمعية العمومية بالمؤسسة الوطنية للنفط ومدراء الإدارات المختصة بالإدارة العامة للمالية والادارة العامة للشؤون القانونية بالمؤسسة رئيس مجلس الإدارة بشركة راس لانوف “شعبان بسيبسو.

تناول الاجتماع مناقشة وإستعراض تقرير ديوان المحاسبة وكذلك أهم الملاحظات بتقرير الإدارة العامة للشؤون المالية بالشركة بالإضافة إلى إعتماد الحسابات الختامية للشركة لسنة 2010 .

ومن جهته أشاد صنع الله بجهود العاملين بالشركة من أجل إقفال الحسابات الختامية للسنوات الماضية بالرغم من تأخر ردود وملاحظات ديوان المحاسبة ، موضحاً أنه بالإمكان الإستعانة بكبرى المكاتب العالمية المعروفة في هذا المجال للمساعدة في مراجعة الحسابات الختامية واقفالها والعمل على تطوير منظومات حسابات التكاليف العامة للشركة ومواكبة آخر التقنيات في هذا المجال.

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