التواتي: مقترح الميزانية ما يزال عند الحكومة ومن المقرر الانتهاء منه الجلسة القادمة

أفاد عضو لجنة المالية بمجلس النواب فهمي التواتي بأن مقترح الميزانية مازال لدى حكومة الوحدة الوطنية بعد إعادته من مجلس النواب.

وأضاف التواتي في تصريحات لقناة ليبيا الأحرار أن هناك عدة ملاحظات تخص الميزانية وبعض البنود لكن الحكومة لم تعدها حتى الآن.

وقال التواتي إن الملاحظات التي تم تداولها في قاعة البرلمان كانت حول زيادة رواتب المعلمين والشرطة والنظر في بند باب الطوارئ.

وتوقع عضو لجنة المالية الانتهاء من ملف الميزانية في جلسة النواب القادمة، قائلا إن القيمة المقترحة لا تعتبر كبيرة في ظل ارتفاع سعر الصرف.

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