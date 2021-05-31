مصادر إيطالية تكشف عن مذكرة تفاهم “ليبيا الجديدة”

صرح وكيل وزارة الخارجية الايطالية لمجلة فورميكي الإيطالية مانليو دي ستيفانو أنه تم اقتراح مسودة مذكرة تفاهم بين إيطاليا وليبيا حول تحويل أنظمة الطاقة، صباح اليوم بمقر وزارة الخارجية والتعاون الدولي خلال الجلسة العامة التي تختتم المنتدى الاقتصادي “ليبيا الجديدة” تقدم نفسها للشركات الإيطالية بحضور رئيس الوزراء الليبي عبد الحميد الدبيبة الذي وصل أمس في زيارة رسمية لإيطاليا.

وقال “دي ستيفانو” إن الوقت قد حان للتفكير في تحويل أنظمة الطاقة وتوسيع نطاق التعاون الثنائي ليشمل مجالات الطاقة المتجددة، الهيدروجين، الفعالية الطاقوية، البنية التحتية والكهرباء وقد تم اقتراح مشروع مذكرة تفاهم حولها وفقا لما ذكرته وكالة “نوفا” الايطالية للأنباء .

تمحورت المباحثات الفنية التي اختتمت لتوها بمقر وزارة الخارجية حول أربعة قطاعات رئيسية هي: الطاقة والاتصالات وإدارة البيئة، تصميم شبكات البنية التحتية، التعاون الصحي، أمن البنية التحتية وبناء القدرات.

وأكدت مصادر ليبية في طرابلس ل “نوفا” أن الاتصالات جارية منذ فترة لتطوير “شراكة قوية في قطاع الانتقال الطاقي”، والتي تشمل أيضًا “مكونًا هامًا من الابتكار التكنولوجي والبراعة .

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