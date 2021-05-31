اقتصاد

إنترناشيونال بيزنس تايمز: إيطاليا وليبيا تتعهدان بالعمل على صفقات طاقة جديدة

تم النشر منذُ 9 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
صحيفة صدى الاقتصادية
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية

نقلت صحيفة إنترناشيونال بيزنس تايمز الأمريكية أمس الإثنين عن رئيس الوزراء في الحكومة الايطالية ماريو دراجي قوله: إن إيطاليا وليبيا ستتعاونان في مشاريع الطاقة الجديدة .

وبحسب الصحيفة الأمريكية التقى رئيس الوزراء عبد الحميد دبيبة مع نظيره ماريو دراجي لإجراء محادثات تناولت استثمارات الطاقة والهجرة والأمن، في أول زيارة له إلى أوروبا منذ توليه منصبه .

و أكد دراجي على الأهمية الاستراتيجية لليبيا بالنسبة لإيطاليا، دون تقديم تفاصيل قال: دراجي إن التعاون في قطاع الطاقة سيتم توسيعه، مضيف إلى أن الاحتمالات واسعة وشركاتنا مستعدة للقيام بمشاريع في ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية

عن مصدر الخبر

صحيفة صدى الاقتصادية

صحيفة صدى الاقتصادية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك