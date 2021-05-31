إنترناشيونال بيزنس تايمز: إيطاليا وليبيا تتعهدان بالعمل على صفقات طاقة جديدة

نقلت صحيفة إنترناشيونال بيزنس تايمز الأمريكية أمس الإثنين عن رئيس الوزراء في الحكومة الايطالية ماريو دراجي قوله: إن إيطاليا وليبيا ستتعاونان في مشاريع الطاقة الجديدة .

وبحسب الصحيفة الأمريكية التقى رئيس الوزراء عبد الحميد دبيبة مع نظيره ماريو دراجي لإجراء محادثات تناولت استثمارات الطاقة والهجرة والأمن، في أول زيارة له إلى أوروبا منذ توليه منصبه .

و أكد دراجي على الأهمية الاستراتيجية لليبيا بالنسبة لإيطاليا، دون تقديم تفاصيل قال: دراجي إن التعاون في قطاع الطاقة سيتم توسيعه، مضيف إلى أن الاحتمالات واسعة وشركاتنا مستعدة للقيام بمشاريع في ليبيا.

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