خطة استراتيجية للنهوض بالتحول الرقمي في القطاع النفطي في ليبيا

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قال عضو مجلس الإدارة بالمؤسسة الوطنية للنفط، جاد الله العوكلي، إن لدى المؤسسة خطة استراتيجية للنهوض بالتحول الرقمي في القطاع والسعي نحو الحقول النفطية والغازية الرقمية والمدن النفطية الذكية في كل من مرسى البريقة وراس لانوف والزاوية.

وأضاف كما أن المؤسسة تسعى لأن تكون مصحة النفط في بنغازي، والتي في طور التعاقد، كلها رقمية من خلال الاتفاق مع شركة مايكروسوفت بإعداد التصميمات الحديثة من خلال برامج التنمية المستدامة للمايكروسوفت، وكذلك الحال للمراكز الطبية في مرسى البريقة وراس لانوف ومشروع مصحة سبها.

أتى ذلك في تهنئة وجهها العوكلي إلى مدراء عموم ومدراء مسؤولي تقنية المعلومات والاتصالات بالمؤسسة وشركاتها والجهات التابعة، بمناسبة اليوم الوطني لتقنية المعلومات والاتصالات، والذي يصادف يوم 01 يونيو من كل عام.

وقال العوكلي، إن ارتفاع نسبة الاستخدام الرقمي في قطاع النفط الليبي يعتبر وسام شرف لنا في مجلس إدارة المؤسسة ولكل العاملين ويعتبر مصدر فخر للدولة الليبية التي تجاوزت الستين عاما من إنتاج النفط والغاز.

وأضاف، إننا نسعى لإنشاء منصات تعليمية رقمية ولحظية لطلبتنا في المعاهد النفطية ومراكز التدريب، وكذلك مراكز الصيانة التي ننطلق بأن تكون عبر تقنية انترنت الأشياء.

وأكد أن المؤسسة تعمل بشكل دقيق مع شركات قطاع الاتصالات الليبية ولديها العديد من الاتفاقيات العاملة وتنطلق نحو التعاون المهني مع الهيئة الوطنية لأمن وسلامة المعلومات لبناء منظومات وقواعد بيانات آمنة ومتوافقة مع معايير السلامة المعلوماتية.