اللجنة المركزية للمتابعة والإشراف على أوجه الدعم الدولي تبحث سبل التعاون مع معهد السلام الأمريكي بشمال إفريقيا

طرابلس 31 مايو 2021 (وال) -عقد صباح اليوم الإثنين، اجتماعا فنيا موسعا، ضم رئيس وأعضاء اللجنة المركزية للمتابعة والإشراف على أوجه الدعم الدولي، مع المدير الإقليمي لمنطقة شمال أفريقيا لمعهد السلام الأمريكي، أحد المراكز المتخصصة التابعة لوزارة الخارجية الأمريكية والوفد المرافق له.

ويأتي هذا الاجتماع، ضمن أجندة اللجنة المركزية المتضمنة تنفيذ إستراتيجية وزارة الداخلية، والمتعلقة بتوظيف كافة السبل والمشاريع التي تدفع بالارتقاء بمستوى الأداء، من وراء تبني وصياغة وتنفيذ مشاريع هادفة، مع كافة الأطراف الإقليمية منها والدولية، واستعرض المجتمعون خارطة طريق، نحو تنفيذ مشروع طموح يهدف إلى تطوير قدرات وتهيئة الظروف الأمنية المناسبة، لإجراء الاستحقاقات المقبلة.(وال ـ طرابلس) س خ

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