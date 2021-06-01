أكثر من 1.3 مليار دولار أمريكي إيرادات النفط الليبي في أبريل الماضي

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أعلنت المؤسسة الوطنية للنفـط الثلاثاء أن صافي ايرادات شهر أبريل الماضي من مبيعات النفط الخام والغاز والمكثفات والمنتجات النفطية والبتروكيماويات وصل الى مستويات قياسية.

وقالت المؤسسة، إن إجمالي الإيرادات من المبيعات النفطية بلغ نحو 1.3 مليار دولار أمريكي، إضافة إلى 6.2 مليون يورو حققتها من إيرادات البتروكيمياويات.

وأوضحت المؤسسة، أن إجمالي الإيرادات موزع على النحو التالي: نحو 1.25 مليار دولار أمريكي من النفط الخام يليها نحو 54 مليون دولار من الغاز والمكثفات، إضافة إلى أكثر من 2.6 مليون دولار أمريكي وأكثر من 6.2 يورو من البتروكيمياويات.