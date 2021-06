أسعار النفط تصعد فوق 70 دولاراً بفعل آمال نمو الطلب

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، قبيل اجتماع لتحالف “أوبك+” وبدعم من آمال بنمو الطلب على الوقود في الشهور المقبلة.

وصعد برميل “برنت” خلال التعاملات فوق مستوى 70 دولارا الحاجز النفسي المهم، وجرى تداول العقود الآجلة لخام “برنت” عند مستوى 70.26 دولار للبرميل بزيادة نسبتها 1.38% عن سعر التسوية السابق، فيما ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي “غرب تكساس الوسيط” بنسبة 1.36% إلى 67.68 دولار للبرميل، وفقا لبيانات موقع “بلومبرغ”.

ونقلت قناة “روسيا اليوم” عن مصدر قوله، إن مجموعة “أوبك+” من المرجح أن تلتزم خلال اجتماع اليوم بالوتيرة الحالية لخفض القيود على الإنتاج تدريجيا.

وقرر تجمع “أوبك+” في أبريل الماضي زيادة الإنتاج بواقع 2.1 مليون برميل يوميا من مايو إلى يوليو من هذا العام، وذلك في ظل توقعات بزيادة الطلب العالمي على الخام.

