اجتماع تحضيري استعدادًا لاستئناف العمل بمطار الأبرق

بحثت إدارة مطار الأبرق الدولي، في اجتماعٍ مُوسّعٍ، الإجراءات والتدابير؛ استعدادًا لاستئناف العمل بالمطار.

جاء ذلك خلال اجتماع ضمّ مدير عام المطار، مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية، مديري المكاتب والأقسام، الموظفين التابعين لإدارة الشؤون الإدارية والمالية، مكتب الإيرادات والاستثمار، مكتب الإشراف والمتابعة، ومكتب المراجعة الداخلية.

وتأتي هذه التطورات، ضمن الخطوات المتتالية، التي تتخذها إدارة المطار؛ استعدادًا لتسيير الرحلات المحلية والدولية، ووضع الأسس والقواعد التي يتم العمل عليها وفقًا للوائح والقوانين المعمول بها.

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