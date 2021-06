الدبيبة: نهدف إلى إنتاج 3-4 مليون برميل نفط في اليوم

أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، سعي ليبيا لرفع حجم إنتاج النفط من 3 إلى 4 مليون برميل في اليوم.

وقال الدبيبة، في كلمة ألقاها في منتدى الأعمال الإيطالي – الليبي المنعقد بمقر وزارة الخارجية الإيطالية في روما، إنه من الضروري في ليبيا إعادة بناء البنى التحتية في قطاع النفط بهدف “إنتاج 3-4 مليون برميل في اليوم”.

وأضاف: “يجب أن نعيد إطلاق جميع قطاعات اقتصادنا”، مشيرًا إلى أن إيطاليا “أفضل شريك يمكن التعاون معه لتحقيق هذا الهدف ولاتخاذ خطوات مشتركة”.

روما 31 مايو 2021م

