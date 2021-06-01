أسعار العقود الآجلة للنفط تسجل أعلى ارتفاعًا منذ ثلاثة أشهر وبرنت يتجاوز الـ70 دولارًا

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ارتفعت العقود الآجلة لأسعار النفط الخام اليوم الثلاثاء بنحو واحد بالمائة خلال الجلسة الآسيوية لتشهد الأعلى لها منذ الثامن مارس.

وسجلت العقود الآجلة لأسعار خام “برنت” تسليم يوليو المقبل 1.17 بالمائة لتتداول عند 70.20 دولارًا للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند مستويات 69.39 دولارًا للبرميل، بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 69.32 دولارًا للبرميل.

كما سجّلت العقود الآجلة لأسعار خام النفط نيمكس تسليم يوليو القادم 0.82 بالمائة لتتداول عند مستويات 67.61 دولارًا للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 67.06 دولارًا للبرميل، بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند مستويات 66.32 دولارًا للبرميل.