تحضيرات لإقامة معرض للمنتوج الجزائري في ليبيا

كشف وزير التجارة الجزائري كمال رزيق، بأن وزارته بالتعاون مع وزارة الشؤون الخارجية، بصدد التحضير لتنظيم معرض للمنتجات الجزائرية في في ليبيا.

وأوضح رزيق في تصريحات له، أمس الاثنين، على هامش اختتام صالون الإنتاج الوطني الموجه للسوق الليبية، الذي أقيم على مدى يومين بقصر المعارض الصنوبر البحري، أن تنظيم هذا المعرض في ليبيا سيسمح للمتعاملين الجزائريين، بإقامة مزيد من الاتصالات مع نظرائهم الليبيين.

وأضاف رزيق، أن المتعاملين الجزائريين يتوقع ذهابهم بقوة إلى ليبيا، من أجل عرض المنتجات الجزائرية، التي هي “كثيرة” و “تنافسية سواء من حيث النوعية أو الأسعار”، مشيرا إلى أن رجال الأعمال الليبيين لاحظوا ذلك خلال صالون الإنتاج الوطني الذي أشرف على افتتاحه الوزير الأول عبد العزيز جراد بحضور رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة.

#وزارة_التجارة

صور للسيد وزير التجارة الأستاذ كمال رزيق اليوم مع المتعاملين الإقتصاديين المشاركين في معرض المنتوج الوطني بقصر المعارض صفاكس على هامش المنتدى الجزائري الليبي للأعمال تم النشر بواسطة ‏وزارة التجارة – Algeria Trade Ministry‏ في الاثنين، ٣١ مايو ٢٠٢١

