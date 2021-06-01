“الليبية للاستثمار” تكشف ملامح استراتيجية عملها في 2021- 2023

أعلنت المؤسسة الليبية للاستثمار عن استراتيجية عملها، خلال الفترة 2021- 2023؛ بهدف تطوير عملها.

وبحسب البيان الصحفي الصادر عن المؤسسة، اليوم الثلاثاء؛ فإن خطة العمل الجديدة تُوافق أحكام القانون رقم 13 الصادر في العام 2010.

وتضمنت الخطة الخاصة بالـ 36 شهرًا المقبلة خطةٌ قريبة المدى، ترتكز على خطوات قابلة للتنفيذ مرتبطة بوقت، مبيّنة أنها شرعت في تنفيذها، حيث ترتكز على ثلاثة محاور رئيسة، هي “بناء الثقة وتعزيز القدرات وتطوير القدرات”.

وأوضح البيان أن الاستراتيجية تركّز على عمل المؤسسة، وتضمن إدارة الشركات التابعة حسب السياسات المتبعة لها، وفق تعبير المؤسسة؛ وتجهّز لوضع خطة استراتيجية طويلة المدى مستقبلاً.

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