شركة رأس لانوف تعتمد الميزانية العمومية لعام 2010

ناقشت الجمعية العمومية لشركة رأس لانوف لتصنيع النفط والغاز، خلال اجتماعٍ مُوسّعٍ تقرير ديوان المحاسبة، الذي تناول أهم الملاحظات المتعلقة بالجانب المالي بالشركة.

واستعرض رئيس الجمعية العمومية لشركة رأس لانوف، مع كلٍّ من أعضاء الجمعية العمومية بالمؤسسة الوطنية للنفط والإدارة المالية والادارة العامة للشؤون القانونية بالمؤسسة الوطنية للنفط؛ خطوات اعتماد الحسابات الختامية والميزانية العمومية لعام 2010.

وفي ختام الاجتماع؛ أشاد رئيس المؤسسة مصطفى صنع لله، بجهود العاملين بالشركة؛ من أجل إقفال الحسابات الختامية للسنوات الماضية، بالرغم من تأخر ردود وملاحظات ديوان المحاسبة، وفقًا لبيان المؤسسة.

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