المفوضية السامية لشؤون اللاجئين: مراكز استقبال المهاجرين في ليبيا لا تمثل حقوق الإنسان

غردت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في ليبيا على تويتر بأن 274 شخصًا،من بينهم 19 امرأة وثلاثة أطفال قد أعيدوا إلى طرابلس بعد ظهر يوم الاثنين في عمليتين مختلفتين من قبل خفر السواحل الليبي .

وكتبت على موقع تويتر المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ولجنة الإنقاذ الدولية أنهم قدموا المساعدة لجميع الناجين وقد أعيد أكثر من 10000 شخص منذ يناير وتم إرسالهم إلى مراكز الاحتجاز .

ووفقًا لمنظمات دولية فإن مراكز استقبال المهاجرين في ليبيا لا تمثل حقوق الإنسان بحسب ما نقلته أنسا وكالة الأنباء الايطالية .

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