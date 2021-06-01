«المركزي» يعلن أسعار صرف العملات الأجنبية أمام الدينار (الثلاثاء 1 يونيو 2021)

أعلن مصرف ليبيا المركزي أسعار صرف العملات الدولية أمام الدينار، اليوم الثلاثاء 1 يونيو 2021، وقد بلغ متوسط سعر صرف الدولار 4.447 دينار.

وسجل متوسط سعر صرف اليورو 5.4382 دينار، والجنيه الاسترليني 6.3272 دينار، والليرة التركية 0.5242 دينار، حسب الأسعار المعلنة من المصرف، التي تمثل السوق الرسمية للعملة.

وفيما يخص العملات العربية بلغ متوسط سعر صرف الريال السعودي 1.1857 دينار، والدرهم الإماراتي 1.2107 دينار، والدينار التونسي 1.6315 دينار ليبي.

وفيما يلي جدول كامل يظهر اسعار العملات من المصرف المركزي اليوم الاثنين 1 يونيو 2021:

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