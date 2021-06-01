“بالكور” يكشف لـ”218″ السيناريو الأقرب لمصير الميزانية

رجح عضو مجلس النواب، عبد المنعم بالكور، في تصريحٍ لـ”218″ أن يتم اعتماد مقترح الميزانية المعدل للمرة الثانية، عند أكثر من 75 مليار دينار، خلال جلسة للبرلمان، تُعقد الأسبوع المقبل.

“بالكور”؛ قال، خلال تصريحه، إن التعديل الأخير على الميزانية؛ بدا مقبولاً بالنسبة لأعضاء لجنة المالية، مع استمرار دراسته من النواحي كافة.

وكان مجلس النواب قد رفض ميزانية الحكومة مرتيْن، في السابق؛ بسبب ما أسماه ارتفاع القيمة المقدمة، إذ بلغ إجمالي الميزانية المقترح في المرة الأولى 96,2 مليار دينار، فيما بلغ حجم الميزانية للمرة الثانية 93,8 مليار دينار.

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