أخر أسعار العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي اليوم الثلاثاء 1 يونيو 2021

سجلت أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الثلاثاء 1 يونيو 2021م، خلال اخر تحديث للأسعار القيم الآتية:
الدولار الامريكي = 5.0375 و 5.0425 دينار ليبي
الدولار حوالة تركيا =5.05 دينار ليبي
الدولار حوالة دبي =5.05 دينار ليبي
الدولار بشيك التجارة والتنمية = 5.80 دينار
الدولار بشيك الوحدة =5.75 دينار
الدولار بشيك الجمهورية =5.11 دينار
اليورو= 5.96 دينار ليبي
الباوند =7.02 دينار ليبي
الليرة التركية = 0.62 دينار ليبي
الجنية المصري = 0.33 دينار ليبي
الذهب الكسر عيار 18 بـ 213 دينار ليبي
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