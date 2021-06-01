خاص: عضو مجلس إدارة القابضة للإتصالات “الشايبي” يصرح حيال اليوم العالمي لتقنية المعلومات.. والمشاركين به

قال عضو مجلس إدارة الشركة الليبية القابضة للإتصالات وتقنية المعلومات “عمران الشايبي” في تصريح حصري وخاص لصحيفة صدى الاقتصادية حيال اليوم العالمي لتقنية المعلومات أن اليوم يعتبر عيد حقيقي لأنه تجمع وأجمع أغلب الليبيين في كل المدن والقرى أن يحيو اليوم العالمي لتقنية المعلومات ، وشاركت فيه أغلب المدن والجامعات والمؤسسات والشركات المهتمة بالخصوص تقريباً أكثر من 20 ألف مشارك .

وتابع بالقول: يعتبر حفل ليبي بامتياز اجتمع فيه الليبين وأجمع عن أن يقومو بهذا الحفل رغم أنه شعار ليوم الاحتفال بالتقنية أو اليوم الوطني لتقنية المعلومات في ليبيا ويبين تعطش الجمهور للتقنية والتكنولوجيا وفي ذات الوقت الأهمية التي تفرض نفسها على البلدان والدول والمؤسسات والشركات والأفراد ، وكان يوم تفاعلي بإمتياز وبحضور كبير جداً ومشاركة فعالة من جميع المناطق المدن الكبيرة والصغيرة وحتى القرى وأغلب أو جميع الجامعات التقنية في ليبيا وأكثر من 18 مدينة .

وأفاد بالقول: نأمل الاستمرار وأن يتم في هذا اليوم الاستثمار للانتقال بليبيا وأن يكون بداية التحول الرقمي للحكومة الذكية والبلديات الذكية ولجميع المجالات الآخرى .

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