صنع الله يجتمع مع عميد وأعيان وشيوخ بلدية مرادة

عقد رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط “مصطفى صنع الله” يوم أمس الإثنين اجتماعاً بعميد بلدية مرادة “مصطفى الزواوي” والوفد المرافق له من أعيان وشيوخ المنطقة، وبحضور مدير إدارة التنمية المستدامة بالمؤسسة الوطنية للنفط “محمد عبدالدائم”.

نوقش خلال الاجتماع العديد من الصعوبات والمختنقات التى تعاني منها بلدية مرادة ومنها عدم استقرار التيار الكهربائي وانقطاعه أغلب الأوقات ، وكذلك مشكلة نقص مياه الشرب ومحطات المعالجة ، وتم التطرق أيضاً إلى المرافق والبنية التحتية وكذلك دعم المعهد العالي للمهن الشاملة مرادة والكلية المستحدثة مؤخراً التابعة لجامعة سرت ودعم قطاع الشباب والنشاط الرياضي وخلق فرص العمل .

ومن جانبه أكد صنع الله بأن المؤسسة وعن طريق إدارة التنمية المستدامة لن تذخر أي جهد من أجل فك كل هذه المختنقات العاجلة وحلحلة المشاكل والتخفيف من معاناة الأهالي بأسرع وقت ممكن وعلى قدر ما يتاح من إمكانيات وما يخصص للمؤسسة من ميزانيات من قبل الدولة الليبية وما يتم الإتفاق حوله من مساهمات من قبل الشركاء الأجانب .

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