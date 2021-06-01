الجراري لسبوتنيك: خط بحري وترتيبات لإنشاء سكك حديدية عبر المنافد البرية مع الجزائر

وصف رئيس الغرفة الاقتصادية الليبية المصرية المشتركة، إبراهيم الجراري، زيارة الوفد الرسمي الليبي بقيادة رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة إلى الجزائر قبل يومين، بـ “الممتازة” معربا عن تفاؤله بإعطاء دفع حقيقي للعلاقات بين البلدين على جميع الأصعدة.

وقال الجراري، في تصريح لوكالة “سبوتنيك”، إن “الزيارة جاءت في وقتها، لدفع العلاقات الأخوية بين ليبيا والجزائر وتدعيم التبادل التجاري بين البلدين وفتح المنافذ البرية و إنشاء خط بحري يربط العاصمة الجزائرية بطرابلس مؤكدا أن هذه الإجراءات ستسهل تبادل إقامة المعارض التجارية في البلدين .

وأضاف الجراري: اتفقنا على تنظيم معرض ليبي جزائري في طرابلس الشهر القادم .

وأوضح الجراري إن الجزائر ستقوم بإنشاء سكة حديدية عبر المنافذ البرية مع ليبيا وأتمنى ربط الخطوط البحرية والبرية والسكك الحديدية بين ليبيا، مصر، تونس والجزائر .

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