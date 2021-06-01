خاص..الحبري يفصح لصدى الاقتصادية رسمياً سبب عدم رغبته حضور اجتماع مجلس الإدارة

قال محافظ مصرف ليبيا المركزي بالبيضاء على تصريح خاص لصحيفة صدى الاقتصادية أن سبب اعتراضه حضور اجتماع مجلس إدارة المركزي هو تأكيد مصرف ليبيا المركزي بطرابلس على عدم فتح المقاصة .

ومن جهته أكد مصادر بالمركزي اليوم لصحيفة صدى الاقتصادية أن اجتماعات اللجنة الفنية الخاصة بسعر الصرف لازالت مستمرة .

وكان محافظ مركزي البيضاء علي الحبري قد قال سابقاً لصدى الاقتصادية حيال حضوره اجتماع مجلس إدارة المركزي القادم بعد استكمال لجنة سعر الصرف اجتماعاتها أنه غير جاهز مضيفاً أنه بنهاية الشهر سيتم ايضاح الأسباب بإذن الله .

وحول أن حضوره اجتماع مجلس الإدارة خاضع لتعيين رئيس حكومة الوحدة الوطنية وكيل لوزارة المالية سواء وكيل وزارة المالية السابق “مراجع غيث” أو شخص آخر أو شخصية من طرف محافظ المركزي بطرابلس “الصديق الكبير”، قال “الحبري”: “كل شيء في وقته”.

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