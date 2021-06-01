خاص: بالأرقام والتفاصيل.. المركزي يكشف لصدى الاقتصادية إجمالي مبيعات النقد الأجنبي لكافة الأغراض

قال مصدر مسؤول بمصرف ليبيا المركزي في تصريح حصري لصحيفة صدى الاقتصادية أن اجمالي مبيعات النقد الأجنبي لكافة الأغراض منذ بداية عام 2021 وحتى نهاية شهر مايو بلغت 8.2 مليار دولار أي مايعادل 37 مليار دينار ، منه مبلغ 4.4 مليار دولار أي ما يعادل 20 مليار دينار اعتمادات لتوفير احتياجات السوق الليبي من السلع ومستلزمات الانتاج.

ومبلغ 3.8 مليار دولار أي مايعادل 17 مليار دينار أغراض شخصية بطاقات 10 آلاف دولار وحوالات ، ووفقاً لمؤشرات السوق الليبي يغطي هذا المبلغ احتياجات السوق من العملات الأجنبية ويزيد وفقاً لمصرف ليبيا المركزي.

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