إدارة مطار بنينا الدولي تعلن إعادة تفعيل المشروعات المتوقفة بينها صالة الركاب  التي تتسع لمليون مسافر سنويًا

بنغازي 01 يونيو 2021 (وال)- أعلنت إدارة مطار بنينا الدولي، عن إعادة تفعيل المشروعات المتوقفة بالمطار، والتي ستُساهم في رفع العبء من على كاهل المواطن.

وأشارت إدارة المطار – عبر صفحتها الرسمية في فيسبوك – إلى أنه سيتم البدء في تنفيذ صالة الركاب المعروفة بصالة “شركة نيمو الكورية”، وذلك بعد وصول الهيكل المعدني للصالة، والاتفاق على تنفيذ المشروع بالباطن من قِبل شركة الريان القابضة، وتحت إشراف جهاز تنفيذ مشروعات المواصلات، والمكتب الاستشاري المكلف وإدارة المطار.

وأوضحت إدارة مطار بنينا أن العمل في تنفيذ الصالة المذكورة كان قد توقف منذ عام 2011، وأن القدرة الاستيعابية للصالة تصل إلى أكثر من مليون مسافر سنويًا، بمساحة إجمالية تُقدر بــــــ 13000 متر مربع بمرافقها المختلفة وفقًا للعقد والمخطط، وأنه من المتوقع الانتهاء من تنفيذها في مدة أقصاها سنة واحدة. (وال)

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