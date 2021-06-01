خاص: القابضة للاتصالات تحتفل باليوم الوطني لتقنية المعلومات

علمت صحيفة صدى الاقتصادية مشاركة رئيس مجلس إدارة القابضة للاتصالات د. فيصل قرقاب اليوم الخميس 1 يونيو 2021، في احتفالية اليوم الوطني لتقنية المعلومات والاتصالات في طرابلس، والذي يقام بالتزامن في عدد من المدن الليبية.

ويأتي الاحتفال بهذا اليوم في إطار تعزيز التوعية بأهمية تقنية المعلومات والتحول الرقمي وتأصيل ذلك في المجتمع الليبي، إلى جانب فتح الآفاق أمام المختصين والهواة ودعم الشباب في هذا المجال بالإضافة إلى العمل مع الشركات والمؤسسات والمنظمات عبر فتح فرص للتشبيك والتعاون واللقاءات وتبادل الخبرات، مما يتيح الدفع بعجلة التقدم الرقمي في البلاد.

حضر مراسم الاحتفال السيد خالد شكشك رئيس ديوان المحاسبة، وعدد من أعضاء مجلس النواب ورؤساء المجالس الإدارية والمدراء العامون للشركات التابعة للقابضة للاتصالات، وعدد من رجال الأعمال إلى جانب لفيف من المهتمين بالجانب التقني.

وقال د. فيصل قرقاب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للاتصالات: “إن أهمية هذا اليوم تكمن في أنه بداية لمشروع وطني استراتيجي لتبادل الرؤى المعرفية ورسم خارطة طريق مع مجموعة من الشركات الحكومية والخاصة والمنظمات الأهلية توضح معالم الطريق للخمس سنوات القادمة.” وأضاف: “سنلتقي في كل عام لتقييم ما أنُجز من تقدم لتسهيل وحصول المواطنين على الخدمات وتلاشي مبدأ المركزية الذي شكل عائقاً على المواطنين خاصةً في المناطق البعيدة عن المدن الرئيسية”.

يشار إلى أن الاستراتيجية الوطنية الاقتصادية للشركة القابضة خلال الـ 5 سنوات القادمة تتمحور حول: التحول الرقمي، وبناء القدرات ونقل المعرفة للكادر البشري من خلال التدريب والتأهيل وانشاء أكاديمية تقنية المعلومات، وكذلك بتحفيز رواد الاعمال وأصحاب المشاريع الصغرى والشركات الناشئة سعياً لتنويع مصادر الاقتصاد الوطني.

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