اقتصاد

وزير الحكم المحلي يجتمع مع السفير الألماني ونائب سفير الاتحاد الأوربي ومندوبين عن جمعية VNG ومنظمة GIZ وجامعة KIEL

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
صحيفة صدى الاقتصادية
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية

اجتمع وزير الحكم المحلي “بدر الدين التومي” اليوم الثلاثاء، مع سفير جمهورية ألمانيا ومندوبين عن جمعية البلديات الهولنديةVNG ومنظمة GIZ الألمانية ، وكذلك عبر الZOOM نائب سفير الاتحاد الأوروبي وممثل لجامعةKiel الألمانية، وبحضور الأمين العام للمجلس الأعلي للإدارة المحلية “عادل  الصادق”ومستشار وزيرالحكم المحلي لشؤون التعاون الدولي ” محمد أبو حلقة”

تناول الاجتماع بحث أشكال التعاون بين الوزارة من جهة والاتحاد الأوربي وألمانيا خصوصا وجمعية البلديات الهولنديةVNG ومنظمة GIZ الألمانية وجامعة kiel من جهة أخرى ، وذلك للارتقاء بالعمل البلدي وتذليل الصعوبات الإدارية والفنية التي تواجهه ، وبالإضافة الاستفادة من التجربة الأوروبية في هذا المجال ، وأيضا فتح مساحة للتبادل المعرفي الهادف إلى صقل قدرات الموارد البشرية العاملة تحت مظلة الإدارة المحلية.

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عن مصدر الخبر

صحيفة صدى الاقتصادية

صحيفة صدى الاقتصادية

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