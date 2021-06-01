وزير الحكم المحلي يجتمع مع السفير الألماني ونائب سفير الاتحاد الأوربي ومندوبين عن جمعية VNG ومنظمة GIZ وجامعة KIEL

اجتمع وزير الحكم المحلي “بدر الدين التومي” اليوم الثلاثاء، مع سفير جمهورية ألمانيا ومندوبين عن جمعية البلديات الهولنديةVNG ومنظمة GIZ الألمانية ، وكذلك عبر الZOOM نائب سفير الاتحاد الأوروبي وممثل لجامعةKiel الألمانية، وبحضور الأمين العام للمجلس الأعلي للإدارة المحلية “عادل الصادق”ومستشار وزيرالحكم المحلي لشؤون التعاون الدولي ” محمد أبو حلقة”

تناول الاجتماع بحث أشكال التعاون بين الوزارة من جهة والاتحاد الأوربي وألمانيا خصوصا وجمعية البلديات الهولنديةVNG ومنظمة GIZ الألمانية وجامعة kiel من جهة أخرى ، وذلك للارتقاء بالعمل البلدي وتذليل الصعوبات الإدارية والفنية التي تواجهه ، وبالإضافة الاستفادة من التجربة الأوروبية في هذا المجال ، وأيضا فتح مساحة للتبادل المعرفي الهادف إلى صقل قدرات الموارد البشرية العاملة تحت مظلة الإدارة المحلية.

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