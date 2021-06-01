اقتصاد

حسني بي: نحن ملزمين ومحتاجين لإجادة استعمال التقنية للقضاء على ما نعيش من خلل من المحسوبية والجهوية والعنصرية

تم النشر منذُ 9 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
صحيفة صدى الاقتصادية
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية

صرح رجل الأعمال الليبي “حسني بي” حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية حول اليوم العالمي لتقنية المعلومات .

حيث قال: كلنا امتنان لكل من طرح الفكرة ومن تقبل ومن دعم ومن ساهم ومن حقق إحياء وحدد يوم 1 يونيو من كل سنة ليكون ” اليوم العالمي لتقنية المعلومات بليبيا ” .

وتابع: نفتخر بيناتنا وبشبابنا الليبي وكل من بادر ومن شارك في كل ربوع ليبيا ، حدث نفتخر أن يقام تزامنا بجميع المدن الليبية.

وتابع بالقول: تابعت هذا اليوم حلقات افتتاح و فعليات اليوم و كلمات السادة المتحدثين ضيوف الشرف والمتحاورين من القطاع العام والخاص .

وقال: العالم يتغير كل يوم وليبيا تتغير كل يوم رغم الصراعات والتجاذبات وخيبات أمل إلا أن نحن البشر والشباب من يحدد خريطة المستقبل .

وتابع بالقول؛ علينا نبذ وعظم الأكيد بالمعتاد بل رفض المعتاد والماضي حتى إن كانت تقاليد و عادات إلا ما لايتماشى مع المبادئ الانسانية النبيلة .

وقال: التقنية والمعلوماتية والتحول لعصر الذكاء الصناعي تطور انساني نبيل نتمنى حسن و تفاني استعماله و تطويره بل نحن ملزمين ومحتاجين لاجادة استعماله للقضاء على ما نعيش من خلل من المحسوبية و الجهوية و العنصرية ، من خلال التقنية نحقق الشفافية و الموضوعية و تكافؤ الفرص و نبارك لكل مبادر .

وقال: ولكن السؤال الأبدي الليبي ” هل تقبل أن يختصر دور الحكومة في الحوكمة و بناء البنية التحتية للانطلاقة الشبابية؟؟؟” أو نرى مثلما سبق احتكار الحكومة من خلال أجهزتها و تحت ضريعة الأمن القومي أو غيرها من الشعارات السائفة ؟؟؟

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صحيفة صدى الاقتصادية

صحيفة صدى الاقتصادية

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