حسني بي: نحن ملزمين ومحتاجين لإجادة استعمال التقنية للقضاء على ما نعيش من خلل من المحسوبية والجهوية والعنصرية

صرح رجل الأعمال الليبي “حسني بي” حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية حول اليوم العالمي لتقنية المعلومات .

حيث قال: كلنا امتنان لكل من طرح الفكرة ومن تقبل ومن دعم ومن ساهم ومن حقق إحياء وحدد يوم 1 يونيو من كل سنة ليكون ” اليوم العالمي لتقنية المعلومات بليبيا ” .

وتابع: نفتخر بيناتنا وبشبابنا الليبي وكل من بادر ومن شارك في كل ربوع ليبيا ، حدث نفتخر أن يقام تزامنا بجميع المدن الليبية.

وتابع بالقول: تابعت هذا اليوم حلقات افتتاح و فعليات اليوم و كلمات السادة المتحدثين ضيوف الشرف والمتحاورين من القطاع العام والخاص .

وقال: العالم يتغير كل يوم وليبيا تتغير كل يوم رغم الصراعات والتجاذبات وخيبات أمل إلا أن نحن البشر والشباب من يحدد خريطة المستقبل .

وتابع بالقول؛ علينا نبذ وعظم الأكيد بالمعتاد بل رفض المعتاد والماضي حتى إن كانت تقاليد و عادات إلا ما لايتماشى مع المبادئ الانسانية النبيلة .

وقال: التقنية والمعلوماتية والتحول لعصر الذكاء الصناعي تطور انساني نبيل نتمنى حسن و تفاني استعماله و تطويره بل نحن ملزمين ومحتاجين لاجادة استعماله للقضاء على ما نعيش من خلل من المحسوبية و الجهوية و العنصرية ، من خلال التقنية نحقق الشفافية و الموضوعية و تكافؤ الفرص و نبارك لكل مبادر .

وقال: ولكن السؤال الأبدي الليبي ” هل تقبل أن يختصر دور الحكومة في الحوكمة و بناء البنية التحتية للانطلاقة الشبابية؟؟؟” أو نرى مثلما سبق احتكار الحكومة من خلال أجهزتها و تحت ضريعة الأمن القومي أو غيرها من الشعارات السائفة ؟؟؟

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