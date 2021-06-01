الليبية للاستثمار تصدر بيانا بشأن إطلاق مشروع إعداد القوائم المالية المجمعة

أصدرت المؤسسة الليبية للاستثمار بيانا اليوم الثلاثاء بشأن إطلاق مشروع إعداد القوائم المالية المجمعة.

كما أعلنت المؤسسة عن إطلاق مشروع استراتيجي على مستوى المجموعة ” مشروع القوائم المالية المجمعة” الذي يشمل كل الكيانات التابعة للمؤسسة المنتشرة حول العالم.

بينما سيتم من خلاله تقييم الوضع الحالي لجميع السياسات والمعايير المالية المستخدمة في إعداد القوائم المالية، وكذلك سيتم إجراء تحليل لفجوةومن تم سيعد نموذج مبني للقوائم المالية الموحدة لكل الشركات.

وكذلك سيتم أيضا تنفيذ خطة شاملة لتدريب وتأهيل الموظفين بالإدارات والأقسام المالية بمختلف الشركات التابعة حولكيفية التعامل مع نماذج التقارير المالية وآليات التفريغ والتصنيف والتدريب على المعايير الدولية.

ومن جهته أكد رئيس مجلس المؤسسة الليبية للاستثمار بأن هذا المشروع سيحقق أربعة أهداف رئيسية للقوائم المالية المجمعة منها: السماح بكشف وتحديد وتسوية المشاكل المحاسبية والقانونية المتعلقة بالاتزام والمشاكل الضريبية والمالية عبر الشركات التابعة، وكذلك إعطاء صورة كاملة وشاملة عن المجموعة ضمن معيار موحد للتقارير المالية، وبالإضافة لسماح بإتخاذ القرارات الاستراتيجية أفضل على مستوى المجموعة.

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