خاص.. حيال اليوم العالمي لتقنية المعلومات..”الأبيرش”: أتمنى أن يكون هذا التاريخ فاعلاً في بلادنا للتحول نحو توطين التقنية في جميع المجالات

صرح مدير عام مصرف التجاري الوطني “أسام الأبيرش” لصحيفة صدى الاقتصادية حيال اليوم العالمي لتقنية المعلومات .

حيث قال: في هذه المناسبة أود أن أتقدم بإسمي آيات الشكر والتقدير لكل الجهود التي بذلت لارساء هذا الحدث المهم في بلادنا ، والذي سيوجهه الأنظار لأهمية تقنية المعلومات والتحول الرقمي وآثره على تطور بلادنا .

وتابع بالقول: أتمنى أن يكون هذا التاريخ فاعلاً في بلادنا للتحول نحو توطين التقنية في جميع المجالات ، لأننا لطالما نادينا بالتحول الرقمي كحل لكثير من القضايا خصوصا في مجال الخدمات الحكومية العامة ، لأن المجتمع الليبي جاهز رقمياً للتعاطي مع متطلبات التحول الرقمي .

وأفاد بالقول: أكرر شكري وامتناني لجهود القائمين علي هذا الحدث وأتمنى لهم التوفيق ، وأرجو أن لا يتحول هذا اليوم إلى حدث سنوي عابر يلتقي فيه المهتمين فقط ، بل يجب أن يكون تنظيم العام القادم أكثر شمول للمدن والشركات والقطاعات الحكومية ومواصله الجهود لتصميم استراتيجية وطنية للتحول الرقمي تستوعب كل المبادرات ، “شكرا لكم ،،نحن نفتخر بكم”

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