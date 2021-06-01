اقتصاد

خاص.. حيال اليوم العالمي لتقنية المعلومات..”الأبيرش”: أتمنى أن يكون هذا التاريخ فاعلاً في بلادنا للتحول نحو توطين التقنية في جميع المجالات

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
صحيفة صدى الاقتصادية
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية

صرح مدير عام مصرف التجاري الوطني “أسام الأبيرش” لصحيفة صدى الاقتصادية حيال اليوم العالمي لتقنية المعلومات .

حيث قال: في هذه المناسبة أود أن أتقدم بإسمي آيات الشكر والتقدير لكل الجهود التي بذلت لارساء هذا الحدث المهم في بلادنا ، والذي سيوجهه الأنظار لأهمية تقنية المعلومات والتحول الرقمي وآثره على تطور بلادنا .

وتابع بالقول: أتمنى أن يكون هذا التاريخ فاعلاً في بلادنا للتحول نحو توطين التقنية في جميع المجالات ، لأننا لطالما نادينا بالتحول الرقمي كحل لكثير من القضايا خصوصا في مجال الخدمات الحكومية العامة ، لأن المجتمع الليبي جاهز رقمياً للتعاطي مع متطلبات التحول الرقمي .

وأفاد بالقول: أكرر شكري وامتناني لجهود القائمين علي هذا الحدث وأتمنى لهم التوفيق ، وأرجو أن لا يتحول هذا اليوم إلى حدث سنوي عابر يلتقي فيه المهتمين فقط ، بل يجب أن يكون تنظيم العام القادم أكثر شمول للمدن والشركات والقطاعات الحكومية ومواصله الجهود لتصميم استراتيجية وطنية للتحول الرقمي تستوعب كل المبادرات ، “شكرا لكم ،،نحن نفتخر بكم”

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صحيفة صدى الاقتصادية

صحيفة صدى الاقتصادية

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