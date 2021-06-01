النائب العام يناقش مع محامي عام دائرة محكمة إستئناف الزاوية جملة من المواضيع

اجتمع النائب العام “الصديق الصور” اليوم الثلاثاء، مع محامي عام دائرة محكمة إستئناف الزاوية ورؤساء ومدراء النيابات الواقعة بدائرة اختصاص مكتب المحامي العام.

تم خلال الاجتماع مناقشة والتطرق إلى تفعيل منظومة الإشراف القضائي على مؤسسات الإصلاح والتأهيل بشكل يحقق الغاية من سنها قانونا ، بالإضافة إلى ممارسة اختصاص الإشراف والرقابة على جهات إنفاذ القانون فيما يتصل بأعمالهم بفعالية تعكس الالتزام بحماية الحقوق والحريات.

تناول الاجتماع أيضا واقع إرتفاع نسبة الجرائم الموصوفة بالمنظمة في بعض المناطق الكائنة بدائرة اختصاص مكتب المحامي العام الزاوية، وكذلك ما اتخذ من رد فعل إتجاه تلك الجرائم وتفعيل آليات التعاون مع سائر مؤسسات الدولة للقضاء عليها والحد من آثارها الماسة بالأمن.

ومن جهته أكد “الصور” على أن العمل جارٍ على تطوير منظومة العمل وتوفير كافة الامكانيات التي تسهم في ترسيخ مفهوم العدالة الناجزة.

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