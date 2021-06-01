الليبية للاستثمار تصدر بيانا للإسراتيجيات الشاملة لسنة 2021-2023

أصدرت المؤسسة الليبية للاستثمار بيانا اليوم الثلاثاء أطلقت به استراتيجية شاملة لسنة 2021-2023 تمتد إلى (36) شهرا وذلك في تحديد وتطوير من أجل الرقي بالمؤسسة الليبية للاستثمار إلى مصاف الصناديق السيادية.

وكذلك بإطلاق العديد من برامج العمل الرئيسية منها: برنامج التحول الاستراتيجي، والتقييم وتهيئة القوائم المالية، وتحليل تأثير العقوبات، وإنهاء المنازعات والتقاضي بشأن قيادة المؤسسة.

وأوضعت المؤسسة استراتيجية بحيث تكون واضحة المعالم وملائمة لمتطلبات المرحلة الراهنة ووفق مسار استراتيجي محدث، كما تناولت هذه الاستراتيجية مقتضيات قانون رقم (13) لسنة 201‪0 بتنظيم المؤسسة الليبية للاستثمار.

كما اعتمدت المؤسسة بموجب هذه الاستراتيجية رؤيتها المتماثلة في “تحقيق عوائد استثمار مستدامة لمستقبل الأجيال القادمة.

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