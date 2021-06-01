صنع الله يجتمع مع شركة ريبسول الإسبانية لمناقشة البدء الفعلي لمشروع الطاقات المتجددة

اجتمع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله مع رئيس قطاع الإستكشاف والإنتاج لشركة ريبسول الإسبانية توماس قارسيا، ومدير عام شركة ريبسول فرع ليبيا عبر الدائرة المغلقة؛ وبحضور عضو مجلس الإدارة للإستكشاف والإنتاج بالمؤسسة الوطنية للنفط أبو القاسم شنقير.

تم خلال الاجتماع مناقشة العديد من المواضيع الهامة والتي تضمنت تخفيض الغازات المنبعثة وإنشاء مركز مراقبة الآبار بمقر المؤسسة الوطنية للنفط، والمحافضة على إنتاج حقل الشرارة وتحسينه، وأيضاً التعاون المشترك في تطوير الحقول.

وتناول الاجتماع أيضاً مناقشة البدء الفعلي بمشروع الطاقات المتجددة تأسيساً على ماتم الإتفاق عليه في السابق بدراسة توليد الكهرباء عن طريق الطاقة الشمسية وإمكانية إستخدامها في عمليات الشركة بمختلف مواقعها ، وكذلك إنشاء معمل تسييل الغاز لتوفير غاز الطهي للمناطق المجاورة والتقليل من عمليات الحرق والحد من الانبعاثات .

وتم الإتفاق أيضاً على عقد العديد من ورش العمل مع الادارات الفنية المختصة بالمحافظة على الإنتاج وزيادته، وكذلك العمل على إجراء دراسات على المعدات السطحية للتأكد من سلامة الأصول خاصة بعد حدوث العديد من التسربات والأعطال على خلفية الاقفالات خلال السنوات الماضية.

وفي ختام الاجتماع أكد الجانبان على توسيع قاعدة الشراكة والتعاون من أجل تحقيق خطط المؤسسة الوطنية للنفط للرفع من معدلات الإنتاج وزيادته لانعاش الاقتصاد الوطني.

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