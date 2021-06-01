فيصل قرقاب يوقع اتفاقية برنامج الرقابة الالكترونية مع ديوان المحاسبة

قامت الشركة القابضة للاتصالات اليوم الثلاثاء 1 يونيو 2021 بتوقيع اتفاقية إطلاق برنامج الرقابة الإلكترونية مع ديوان المحاسبة، وذلك بالتزامن مع اليوم الوطني لتقنية المعلومات، بحضور رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للاتصالات فيصل قرقاب ، ورئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك ، وعدد من أعضاء مجلس النواب ورؤساء المجالس الإدارية والمدراء العامون للشركات التابعة للقابضة للاتصالات.

كما تضمنت هذه الاتفاقية توفير كافة الإمكانيات التقنية وتدريب أعضاء ديوان المحاسبة للوصول السريع إلى تطبيقات الشركة وتمكينهم من إدارة هذه التطبيقات والتقارير والنماذج المستخدمة.

والجدير بالذكر أن هذه الاتفاقية هي إحدى الاتفاقيات التي تسعى الشركة القابضة للاتصالات لتوقيعها مع عدد من القطاعات والمؤسسات الحكومية ضمن استراتيجيتها الرامية لإبراز دور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في خلق مجتمع واقتصاد رقمي متكامل وشامل في البلاد.

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