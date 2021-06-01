الوفد المصري في زيارة لمطار مصراتة الدولي مع قرب استئناف الرحلات

مصراتة 01 يونيو 2021 (وال)- قام الوفد المصري تابع للطيران المصري اليوم الثلاثاء بزيارة لمطار مصراتة الدولي، للوقوف على الإجراءات المتبعة في عملية تشغيل المطار، تمهيدًا لاستئناف الرحلات إلى مطار القاهرة الدولي.

هذا ورافق الوفد فريق مكلف من قبل السيد وزير المواصلات، مكون من مصلحة الطيران المدني،، ومصلحة المطارات، وشركتي الخطوط الجوية الليبية والأفريقية.

وعقد الوفد المصري اجتماعًا في مقر إدارة مطار مصراتة الدولي بين الوفد والفريق المكلف مع إدارة المطار، وتم بعد ذلك القيام بجولة داخل بعض مرافق المطار، لمتابعة الإجراءات والتدابير الأمنية المتبعة. (وال)

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