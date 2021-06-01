شركات الطيران المدني الإيطالية بحاجة إلى تشجيع والعودة إلى ليبيا

انعقد الاجتماع الثنائي بين وزير البنى التحتية والتنقل المستدام، إنريكو جيوفانيني ونظيره الليبي محمد سالم الشهوبي بعد ظهر اليوم عقب لقائهما بممثلي الشركات الإيطالية .

وبحسب البيان الصادر عن الوزارة استذكر الوزير جيوفانيني كيف أن وجود بعض الشركات الإيطالية الممتازة والمبتكرة يظهر اهتمامهم بالعودة إلى العمل في ليبيا خاصة شركات الطيران المدني .

وأكد جوفانيني على الدور الرئيسي للأنشطة التي نفذتها بالفعل شركات ENAV و ENAC مع نظرائهم الليبيين، بالإضافة إلى الاهتمام والالتزام بمواصلة الزخم المتجدد لبناء مشروع الطريق السريع الساحلي.

ثم أشار الوزير إلى أن الحاجة إلى تشجيع الشركات الإيطالية على السفر إلى ليبيا يجب أن تستند إلى الظروف الأمنية الأساسية ، وشدد على أنه في إيطاليا من حيث البنى التحتية يتم إجراء ابتكارات نحو أنظمة أكثر استدامة من منظور اقتصادي واجتماعي وبيئي مما يوحي بأن يصبح هذا النهج موضوعا للتعاون بين البلدين.

من جهته ، جدد الشهوبي استعداد الحكومة لاستقبال الشركات التي لها مصلحة في العمل في ليبيا ، وشكر الوزير جيوفانيني وفارنيسينا على فرصة لقاء الشركات الإيطالية وقال إنه مهتم للغاية بالعمل على حد سواء لاستئناف العمل في ليبيا.

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