وزير الإسكان والتعمير : إعادة الأعمار وإصلاح الأضرار التي تسببتها الحروب بمختلف البلديات من أولوياتنا

طرابلس 02 يونيو 2021 ( وال )- أعرب وزير الإسكان والتعمير بحكومة الوحدة الوطنية ” أبوبكر الغاوي “، عن اهتمامه البالغ بملف إعادة الأعمار والعمل لإصلاح الأضرار التي لحقت بالمؤسسات العامة والخاصة ببلدية سواني بني آدم ومختلف البلديات والمناطق.

جاء ذلك خلال لقائه أمس الثلاثاء بديوان الوزارة بالعاصمة طرابلس، وفدًا عن بلدية سواني بني آدم ممثلً في عميد وأعضاء المجلس البلدي، ورئيس لجنة حصر الأضرار ومدير مكتب جهاز تنفيذ مشروع الإسكان والمرافق الجفارة، وأعضاء مجلس الشورى، ومدير مكتب التسويات ببلدية سواني بني آدم .

وأكد ” الغاوي ” خلال اللقاء على أهمية تواصل المجالس البلدية مع الوزارات الخدمية ونقل احتياجات المواطنين بالبلدية، بحسب ما أفاد به المكتب الإعلامي لوزارة الإسكان.

وناقش اللقاء الأوضاع العامة بالبلدية ومشاكل البنية التحتية والأضرار الناتجة عن الحروب وسبل معالجتها، من أجل عودة الحياة إلى طبيعتها.

كما استعرض اللقاء جهود تطوير البنية التحتية بالبلدية، إضافة إلى مناقشة إمكانية استحداث مكتب مراقبة الإسكان والتعمير بالبلدية وتكليف موظف للمراقبة. (وال)

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