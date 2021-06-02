اقتصاد

عضو بمجلس النواب يكشف السيناريو الأقرب لمصير ميزانية ليبيا 2021 وقيمتها

تم النشر منذُ 12 ثانية
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مصدر الخبر / المشهد
المشهد
مصدر الخبر / المشهد

رجح عضو مجلس النواب، عبد المنعم بالكور، أن يتم اعتماد مقترح الميزانية المعدل للمرة الثانية، عند أكثر من 75 مليار دينار، خلال جلسة للبرلمان، تُعقد الأسبوع المقبل.

“بالكور”؛ قال، خلال تصريح لـ “قناة218″، إن التعديل الأخير على الميزانية؛ بدا مقبولاً بالنسبة لأعضاء لجنة المالية، مع استمرار دراسته من النواحي كافة.

وكان مجلس النواب قد رفض ميزانية الحكومة مرتيْن، في السابق؛ بسبب ما أسماه ارتفاع القيمة المقدمة، إذ بلغ إجمالي الميزانية المقترح في المرة الأولى 96,2 مليار دينار، فيما بلغ حجم الميزانية للمرة الثانية 93,8 مليار دينار.

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