المصارف التجارية تشهد انتعاشا تدريجيا بعد توفّر السيولة

انتعاشة ملموسة سجلتها المصارف التجارية بشكل تدريجي على مستوى توفر السيولة النقدية منذ شهر يناير الماضي إلى أن وصلت أفضل حالاتها مع حلول يونيو الجاري مع وجود بعض الاستثناءات في المنطقة الجنوبية

المصرف التجاري فرع الاستقلال اعلن عن توفر السيولة النقدية بسقف سحب قدرها 2000 دينار للفرد وهي القيمة ذاتها التي حددها فرع عمارة الدينار بمنطقة الظهرة في طرابلس

إدارة التجاريب في مدينة سرت حددت سقف السحب للفرد بــ 5000 دينار فيما لم تشر إلى أيام سحب محددة ما يعني عن توفر السيولة باستمرار

إلى مصرف الجمهورية فقد حددت ادارة الفرع في منطقة القربولي بــ 2000 دينار بينما وضعت إدارة فرع حي الاندلس 1000 دينار كسقف سحب لكل حساب جاري

مصرف الصحاري فرع الزاوية هو الآخر التحق بركب فروع المصارف التجارية التي تتوفر فيها السيولة إذ حدد سقف السحب عند 3000 دينار للفرد

واستلمت قبل ساعات المصارف التجارية في مدينة غريان 50 مليون دينار من مصرف ليبيا المركزي في إطار تعزيز توفر السيولة في خزائن مصارف المدينة

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