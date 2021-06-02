اقتصاد

المصارف التجارية تشهد انتعاشا تدريجيا بعد توفّر السيولة

تم النشر منذُ 11 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

انتعاشة ملموسة سجلتها المصارف التجارية بشكل تدريجي على مستوى توفر السيولة النقدية منذ شهر يناير الماضي إلى أن وصلت أفضل حالاتها مع حلول يونيو الجاري مع وجود بعض الاستثناءات في المنطقة الجنوبية

المصرف التجاري فرع الاستقلال اعلن عن توفر السيولة النقدية بسقف سحب قدرها 2000 دينار للفرد وهي القيمة ذاتها التي حددها فرع عمارة الدينار بمنطقة الظهرة في طرابلس

إدارة التجاريب في مدينة سرت حددت سقف السحب للفرد بــ 5000 دينار فيما لم تشر إلى أيام سحب محددة ما يعني عن توفر السيولة باستمرار

إلى مصرف الجمهورية فقد حددت ادارة الفرع في منطقة القربولي بــ 2000 دينار بينما وضعت إدارة فرع حي الاندلس 1000 دينار كسقف سحب لكل حساب جاري

مصرف الصحاري فرع الزاوية هو الآخر التحق بركب فروع المصارف التجارية التي تتوفر فيها السيولة إذ حدد سقف السحب عند 3000 دينار للفرد

واستلمت قبل ساعات المصارف التجارية في مدينة غريان 50 مليون دينار من مصرف ليبيا المركزي في إطار تعزيز توفر السيولة في خزائن مصارف المدينة

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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