ميناء بنغازي يستقبل عدد من السفن التجارية المحملة بالبضائع والسلع

بنغازي 02 يونيو 2021 (وال) – إستقبل ميناء بنغازي البحري أمس الثلاثاء، عدد من السفن التجارية المحملة بالبضائع والسلع.

وبحسب المتحدث بإسم إدارة ميناء بنغازي البحري مفتاح الشهيبي فقد وصلت سفينة نقل الحاويات (بلتاكي) الوكيل الملاحي لشركة أمواج ليبيا للتوكيلات الملاحية، وعلى متنها عدد 168 حاوية بضائع وسلع مختلفة.

وأضاف الشهيبي: إن السفينة (ڤكتوريا أل) الوكيل الملاحي لشركة البحرين للتوكيلات الملاحية رست في الميناء وعلى متنها عدد 587 حاوية بضائع مختلفة.

وتابع السفينة (بريب جهينة) الوكيل الملاحي لشركة طلميثة للتوكيلات الملاحية رست أيضاً، وعلى متنها 28 حاوية بضائع متنوعة. (وال – بنغازي) هــ ع

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