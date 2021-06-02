اقتصاد

ميناء بنغازي: وصول نحو 800 حاوية بضائع وسلع متنوعة

تم النشر منذُ 20 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تستمر أرصفة ميناء بنغازي البحري في استقبال البواخر المحملة بالحاويات والتي تحوي سلعًا متنوعة.

ووفقًا لأحدث بيانات نشرتها إدارة الميناء، فقد وصلت سفينة نقل الحاويات بلتاكي، التابعة للوكيل الملاحي شركة امواج ليبيا وعلى متنها مائة وثمانية وستين حاوية بضائع وسلع مختلفة، إضافة لدخول السفينة ڤكتوريا أل، التابعة للوكيل الملاحي شركة البحرين وعلى متنها خمسمائة وسبعة وثمانين حاوية بضائع وسلع مختلفة،إلى جانب دخول السفينة بريب جهينة، التابعة للوكيل الملاحي شركة طلميثة وعلى متنها ثمانية وعشرين حاوية بضائع متنوعة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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