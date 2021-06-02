أوبك+ تقرر التقيد بنسب التخفيف التدريجي الحالية

قررت منظمة أوبك بلس في اجتماعها المنعقد أمس، التقيد بنسب التخفيف التدريجي الحالية، التي أٌقرتها أبريل الماضي، والتي تتضمن تخفيض إنتاج النفط حتى شهر يوليو المقبل.

وأكدت الشركة خلال اجتماعها المنعقد افتراضيًا، أنها ستعقد اجتماعا شهريا للنظر في مستويات الإنتاج، وفقا لمعطيات السوق، وكانت المنظمة قد قررت في أبريل إعادة مليونين ومائة ألف برميل يوميًا من الإمدادات إلى السوق في الفترة من مايو إلى يوليو، وذلك توقعا لزيادة الطلب العالمي على النفط.

ومع عقد أوبك بلس لاجتماعها، ارتفعت أسعار النفط العالمية أمس الثلاثاء، لتسجل سبعين دولارًا.

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