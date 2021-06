«أوبك+» تُبقي على خطط تقليص تخفيضات الإنتاج

أفادت مصادر في “أوبك+”، بأن المجموعة، التي تضم روسيا والسعودية، اتفقت أمس الثلاثاء، على التقيد بوتيرة التخفيف التدريجي الحالية لإنتاج النفط للدول المشاركة في اتفاق “أوبك+”.

ونقلت وكالة “رويترز” عن المصادر قولها، إن خبراء المجموعة أكدوا توقعات سابقة لقفزة كبيرة بواقع ستة ملايين برميل يوميا في الطلب على النفط في ‭‭‭‭‭‭‭2021‬‬‬‬‬‬‬ مع تعافي العالم من جائحة كوفيد-‭‭‭‭‭‭‭19‬‬‬‬‬‬‬.

وخفضت “أوبك+” الإنتاج بمقدار قياسي بلغ ‭‭‭‭‭‭‭9.7‬‬‬‬‬‬‬ مليون برميل يوميا العام الماضي مع انهيار الطلب. واعتبارا من يوليو ستتقلص تحفيضات “أوبك+” إلى ‭‭‭‭‭‭‭5.8‬‬‬‬‬‬‬ مليون برميل يوميا.

وكانت مجموعة “أوبك+” قد قررت في أبريل الماضي، إعادة ضخ ‭‭‭‭‭‭‭2.1‬‬‬‬‬‬‬ مليون برميل يوميا إلى الأسواق في الفترة من مايو إلى يوليو 2021، توقعا لزيادة الطلب العالمي رغم ارتفاع إصابات فيروس كورونا في الهند.

ومنذ القرار، واصلت أسعار النفط الصعود، لكن احتمال زيادة الإنتاج من إيران، مع إحراز تقدم في محادثات إحياء اتفاقها النووي، يحد من الاتجاه الصعودي للخام.

وصعد سعر خام “برنت” فوق مستوى 71 دولارا للبرميل أمس الثلاثاء، وهو أعلى مستوى منذ مارس 2021.

وقال محمد باركندو الأمين العام لمنظمة “أوبك” إنه لا يتوقع أن تتسبب زيادة المعروض الإيراني في مشكلات، وأضاف في بيان: “نتوقع أن تكون العودة المتوقعة للإنتاج والصادرات الإيرانية إلى السوق العالمية على نحو منظم وشفاف”.

وقلصت “أوبك+” إنتاجها بمقدار 9.7 مليون برميل يوميا منذ 2020 بسبب انخفاض الطلب على النفط الناجم عن جائحة فيروس كورونا، وتم تعديل التخفيضات لتصبح 6.9 مليون برميل يوميا في أبريل الماضي.

يُشار إلى أن أوبك بلس “أوبك+” هو اتفاق يضم 23 دولة مصدرة للنفط منها 13 دولة عضوا في منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك”.

وجرى التوصل لهذا الاتفاق في نوفمبر 2016 بهدف خفض إنتاج البترول لتحسين أسعار النفط في الأسواق.

