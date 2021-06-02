اقتصاد

مؤسسة الاستثمار تعلن إطلاق مشروع القوائم المالية المجمعة

تم النشر منذُ 12 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلنت المؤسسة الليبية للاستثمار عن إطلاق أكبر مشروع إستراتيجي على مستوى المجموعة، وفقًا لبيان المؤسسة.

مشروع القوائم المالية المجمعة يهدف إلى إعداد القوائم المالية المجمعة لكل الشركات والصناديق والمحافظ التابعة للمؤسسة والمنتشرة حول العالم، إضافة إلى تسوية كافة المشاكل المحاسبية والقانونية المتعلقة بالشركات التابعة، وإعطاء صورة كاملة وشاملة عن المجموعة ضمن معيار موحد للتقارير المالية يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية، إلى جانب أنه يسمح باتخاذ قرارات استراتيجية أفضل على مستوى المجموعة، كما أنه يقوم على ايجاد هيكل حوكمة شفاف وسليم يمنح سيطرة مناسبة على العمليات وإدارة المخاطر.

 

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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