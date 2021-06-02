«المركزي» يعلن أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار (الاربعاء 2 يونيو 2021)

أعلن مصرف ليبيا المركزي أسعار صرف العملات الدولية أمام الدينار، اليوم الاربعاء 2 يونيو 2021، وقد بلغ متوسط سعر صرف الدولار 4.4527 دينار.

وسجل متوسط سعر صرف اليورو 5.4389 دينار، والجنيه الاسترليني 6.3032 دينار، والليرة التركية 0.517 دينار، حسب الأسعار المعلنة من المصرف، التي تمثل السوق الرسمية للعملة.

وفيما يخص العملات العربية بلغ متوسط سعر صرف الريال السعودي 1.1873 دينار، والدرهم الإماراتي 1.2123 دينار، والدينار التونسي 1.6292 دينار ليبي.

وفيما يلي جدول كامل يظهر اسعار العملات من المصرف المركزي اليوم الاربعاء 2 يونيو 2021:

إقرأ الخبر ايضا في المصدر من >> المشهد الليبي