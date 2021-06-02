خاص: النقيب العام لأطباء ليبيا يكشف لصدى عن إضراب عام لكافة المرافق الصحية

صرح النقيب العام لأطباء ليبيا المكلف “د. طارق شحيمة” لصدى الاقتصادية اليوم الأربعاء أنه تم البدء في إضراب جزئي يكون في كامل المرافق الصحية في ليبيا ابتداءً من يوم 6/6/2021 من الساعة التاسعة صباحا إلى الثانية عشر ظهراً في جميع الخدمات الصحية بإستثناء الطارئة منها وتشمل الإسعاف والعنايات والولادة وغسيل الكلى.

وأضاف “شحيمة” أنه سيتم إستئناف العمل بعد ساعة الثانية عشر ظهرا وهذا الأمر قابل لتصعيد في ظرف سبعة أيام، وأيضا إذا لم يكن هناك استجابة كاملة للمطالب خلال أسبوع، ستكون هناك وقفة احتجاجية أمام مجلس الوزارء في طرابلس وكذلك يمثلها مجلس النواب في طبرق وسيتم إلقاء بيان من قبل رئيس النقابة العامة للأطباء ” د. محمد الغوج”.

وقال أيضاً: الهدف من هذا الإضراب هو تفعيل قرار رقم 585 الذي ينص بتعديل وتحسين دخل الفئات الطبية والطبية المساعدة، وأيضا المرافق الصحية وما تعانيه من نقص في المعدات والإمكانيات والمستلزمات الصحية، بحيث أن الفئات الطبية تعتبر هي من تعاني منها واللوم موجه لها بينما التقصير من قبل الحكومة ووزرائها، بالإضافة إلى تدني الدخل للفئات الطبية كما يوجد مستقطع منهم كتأمين طبي، وكذلك كل نهاية سنة يرجع منه مسترجع للمستشفيات والمراكز الصحية، بينما تذهب هذه المبالغ إلى أصحاب السفريات والسيارات وهو مستقطع من الطبيب نفسه.

وأشار إلى أنه يجب الرفع من كفاءة العناصر الطبية وأن يكون دخل الطبيب والعناصر الطبية المساعدة أفضل ليتم التقديم بشكل أفضل.

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